Москва, , 08:55 — REGNUM Иван Тарасенко — врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук — назвал эффективный способ восстановления после COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По его словам, переболевшим COVID-19 медики рекомендуют дышать морским воздухом. При этом вместо нескольких дней на море провести один час в галокамере или соляной пещере.

Сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагаютразличные санатории, клиники, реабилитационные центры. Сухой соляной воздух способен улучшить дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия — значительно уменьшает отек слизистой бронхов.

«Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления … уходят. Также улучшается кровоснабжение, кислородный обмен в легких», — сказал он в интервью радио Sputnik .

При регулярном посещении соляной пещеры можно восстановиться за месяц, заключил пульмонолог.