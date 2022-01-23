Москва, 23 января 2022, 08:55 — REGNUM Иван Тарасенко — врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук — назвал эффективный способ восстановления после COVID-19.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»
По его словам, переболевшим COVID-19 медики рекомендуют дышать морским воздухом. При этом вместо нескольких дней на море провести один час в галокамере или соляной пещере.
Сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагаютразличные санатории, клиники, реабилитационные центры. Сухой соляной воздух способен улучшить дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия — значительно уменьшает отек слизистой бронхов.
«Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления … уходят. Также улучшается кровоснабжение, кислородный обмен в легких», — сказал он в интервью радио Sputnik .
При регулярном посещении соляной пещеры можно восстановиться за месяц, заключил пульмонолог.