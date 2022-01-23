Москва, , 12:00 — REGNUM Дети при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» редко болеют в тяжелой формею При этом о наличии инфекции могут свидетельствовать несколько признаков: усталость, головная боль, боль в горле. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные ZOE Covid Study (британского приложения для отслеживания симптомов COVID-19).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Исследователи провели анализ нескольких сотен случаев «Омикрона» у детей в возрасте 8 — 12 лет.

По предварительным данным, наиболее распространенными стали 7 симптомов: головная боль, боль в горле, усталость, насморк, чихание, кашель, высокая температура.

При этом отмечена схожесть протекания болезни как у привитых, так и у непривитых детей.