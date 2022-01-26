Чита, , 10:15 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкалье, глава территориального Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа предложила точечно переводить школьников на дистанционное обучение и усилить контроль по выявлению заболевших детей. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Дистанционное обучение Ляшко Юрий (с) ИА Красная Весна

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«Необходимо разумно подходить в конкретных населенных пунктах края к вопросу перевода на дистанционное обучение школьников. На удаленный формат нужно переводить школьный класс, группу ссузов и вузов в случае, если регистрируется хотя бы один случай заболевания респираторной инфекцией.

При этом при переводе на дистанционный формат человек должен соблюдать режим самоизоляции», — сказала Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 26 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 99 941(+309 за минувшие сутки).

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