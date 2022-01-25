Абакан, , 08:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 291 носитель коронавируса, выздоровели 99 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в правительстве республики.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 2553 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 2,2, за семь дней — 2,0.

По данным республиканского оперштаба, амбулаторно лечатся 2019 ковид-пациентов (+415), в стационарах — 414 (-10), из них 12 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Хакасии было подтверждено 256 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 человек.

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