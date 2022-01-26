Петропавловск-Камчатский, , 08:10 — REGNUM В Камчатский край доставили первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник М», которая предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 26 января сообщает пресс-служба минздрава региона.

Вакцина для детей «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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«На Камчатку поступила вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник-М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет <…> Всего в ГУП «Камчатфармацея» поступило 480 комплектов этой вакцины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полученная партия указанного препарата будет распределена по медицинским учреждениям Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, доля вакцинированных от COVID-19 среди детей должна быть такой же, как и среди взрослых — 70−80%.