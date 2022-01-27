Владивосток, , 05:43 — REGNUM Во Владивостоке на карантин из-за COVID-19 27 января закрыты более десяти групп в садах и свыше 30 классов в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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Всего на карантине находятся 16 групп в 14 детских садах, 32 класса в 13 муниципальных школах переведены на дистанционное обучение.

За минувшие сутки во Владивостоке выдано 267 положительных тестов на коронавирус, на 23 человека больше, чем накануне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге зарегистрирован первый в 2022 году летальный случай среди детей, заразившихся коронавирусной инфекцией.