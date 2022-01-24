Нижний Новгород, , 11:45 — REGNUM Нижегородская область до конца января ожидает поступления вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ожидается, что в составе партии будет около 2 тыс. комплектов препарата «Спутник М».

По данным регионального министерства здравоохранения, все медицинские учреждения области готовы к работе по вакцинации несовершеннолетних, организованы соответствующие прививочные пункты, закуплено оборудование, проведена подготовка медицинских бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области прививки от коронавируса получили уже более 582,5 тысячи жителей в возрасте от 60 лет и старше. Доля вакцинированных от COVID-19 среди пожилых нижегородцев сейчас превышает 80,8%.

Всего прививки от коронавирусной инфекции уже сделали свыше 1 млн 748,5 тысячи жителей Нижегородской области.

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