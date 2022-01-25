Москва, , 15:56 — REGNUM Для помощи пациентам с лёгкой формой коронавирусной инфекцией необходимо выпустить методички. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава правительства отметил, что многие пациенты и их близкие «не всегда знают, как надо действовать» в случае лёгкого или бессимптомного заболевания коронавирусной инфекцией.

«И в этой связи прошу вас сегодня выпустить методические рекомендации и опубликовать их, в том числе в СМИ. Чтобы люди чётко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу. Надо это разъяснить гражданам, чтобы они могли помочь себе и родным», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.