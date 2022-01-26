Ставрополь, , 14:52 — REGNUM

В Ставропольском крае готовятся к новым мерам по предотвращению распространения коронавируса среди несовершеннолетних. Рассматриваются два варианта — отправить школьников на дистанционное обучение или продлить февральские каникулы. Об этом шла речь 26 января на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас поручил минобразования края подготовить предложения о возможности перевода образовательных организаций в формат дистанционного обучения и продления февральских каникул. Варианты должны быть представлены в начале следующей недели. Тогда и примем решение», — сообщил губернатор края Владимир Владимиров .

По словам главы Ставрополья, распространение нового штамма «Омикрон» среди детей и подростков вызывает озабоченность. Треть новых случаев заражения — это несовершеннолетние. При этом среди учителей заболевание выявляется значительно реже, так как 91% педагогов сделали прививку.