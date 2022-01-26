Ставрополь, 26 января 2022, 14:52 — REGNUM
В Ставропольском крае готовятся к новым мерам по предотвращению распространения коронавируса среди несовершеннолетних. Рассматриваются два варианта — отправить школьников на дистанционное обучение или продлить февральские каникулы. Об этом шла речь 26 января на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
По словам главы Ставрополья, распространение нового штамма «Омикрон» среди детей и подростков вызывает озабоченность. Треть новых случаев заражения — это несовершеннолетние. При этом среди учителей заболевание выявляется значительно реже, так как 91% педагогов сделали прививку.