Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге 5% от общего количества классов в городе ушли на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ, сообщили 24 января в пресс-службе комитета по образованию.

Карантин Tverigrad.ru

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По данным на 24 января, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 45 групп в 31 детском саду.

«На обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 1018 классов в 253 школах, что составляет 5% от общего количества классов в городе», — отметили в ведомстве.

Отметим, что количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 4590 (0,8% от общего количества обучающихся).

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