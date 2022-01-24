Екатеринбург, 24 января 2022, 21:42 — REGNUM В Свердловской области подтверждено 36 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.
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Выявить таких пациентов удалось по результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2. 12 случаев являются завозными.
По каждому случаю заражения «Омикроном» проводится эпидрасследование. Известно, что 16 граждан являются полностью привитыми от COVID-19, в том числе двое зарубежными вакцинами.