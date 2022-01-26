Хабаровск, , 09:57 — REGNUM В Хабаровский край поступила первая партия вакцины «Спутник М», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в минздраве региона.

Вакцина против коронавируса для подростков Permkrai.ru

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Всего получено 720 доз для вакцинации подростков от коронавируса. Препарат будет распределён в медучреждения Хабаровска и по районам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатский край доставили 480 доз вакцины от COVID-19 «Спутник М».