Москва, , 05:41 — REGNUM Компаниям с количеством сотрудников менее 500 человек рекомендовал проводить тестирование на COVID-19 не менее двух раз в неделю Роспотребнадзор. Об этом 24 января сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на проект рекомендаций ведомства работодателям.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

В документе предлагается также в компаниях с количеством сотрудников от 500 до 1000 человек проводить тестирование на коронавирусную инфекцию один раз в неделю, а в компаниях с числом сотрудников более 1000 тестировать работников минимум раз в две недели. При этом уточняется, что процедуру желательно проводить для всех работников, вернувшихся из командировки, а также из отпусков и с больничных.

Рекомендации адресованы тем компаниям, которые уже проводят тестирование сотрудников, либо собирается его ввести. При этом отмечается, что проект дорабатывается и итоговая версия может значительно отличаться от текущей.

Эксперты отмечают, что если финансовое бремя за исполнение рекомендаций Роспотребнадзора будет возложено на работодателей, то оно станет трудно осуществимо для малого и среднего бизнеса. Больше других пострадают предприниматели с числом сотрудников до десяти человек и те, кто запустил свой бизнес-проект в 2021 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты отметили рост распространения штамма коронавируса «Омикрон» среди детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты отметили рост распространения «Омикрона» среди детей