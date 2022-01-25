Ханты-Мансийск, , 21:08 — REGNUM В различных городах Югры в социальных сетях звучат призывы к привитым от коронавируса гражданам помочь с транспортировкой врачей к пациентам. Губернатор ХМАО Наталья Комарова выяснила у подчинённых остроту проблемы дефицита транспорта на заседании оперштаба 25 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волонтёры в Туве Правительство Тувы

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По словам заместителя губернатора ХМАО Всеволода Кольцова, в крупных медучреждениях машин достаточно. Глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский добавил, что «в медицинских организациях имеется достаточно финансовых средств, предусмотренных на 2022 год, чтобы на коммерческой основе привлечь дополнительный автотранспорт для перевозки врачей, когда необходимы приёмы, и для перевозки тех, кто предоставляет лекарственные препараты».

«Вместе с тем мы абсолютно рады любой помощи волонтёров, которая востребована и пригодится», — отметил Алексей Добровольский.

Всеволод Кольцов в свою очередь пояснил, что сформирован дополнительный резерв автотранспорта, который может привлекаться в случае нарастания количества обращений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки на 25 января в Югре выявлено 1102 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее их было 1280. По клинической структуре из вновь выявленных больных COVID-19 в состоянии пневмонии — 36 пациентов, с симптомами ОРВИ — 1054.

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