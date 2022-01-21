Москва, , 12:42 — REGNUM Большинство родителей московских школьников (58%) высказались против введения дистанционного обучения в школах из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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По их мнению, дистанционное обучение учащихся школ приведет к снижению качества обучения и снижению иммунитета у детей.

Предложение о переводе школьников на ондайн-обучение поддержали лишь 24% родителей. В 1,5 раза чаще поддерживают переход ребенка на «дистанционку» отцы, чем матери — 29% против 18%.

Опрос проведён 15—18 января 2021 года. Опрошены 500 родителей детей-школьников в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до 1 апреля 2022 года продлевается домашний режим для пенсионеров и требование о частичном переводе на удалёнку сотрудников.

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