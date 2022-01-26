Оренбург, , 07:07 — REGNUM Администрация Оренбурга выделила служебный транспорт в помощь медикам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и COVID-19 нагрузка на врачей поликлиники резко возросла. Автомобилей, которые бы могли помочь обслуживать вызовы медицинских работников на дом, не хватает.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, на заседании городского антиковидного штаба было принято решение о выделении десяти автомобилей из автопарка администрации Оренбурга для этих целей», — сказали в мэрии.

Чиновники призвали руководителей местных предприятий последовать примеру. Пять организаций уже откликнулись на призыв и выделили машины для медиков.