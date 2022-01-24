Москва, 24 января 2022, 16:54 — REGNUM Министерство здравоохранения России жало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей «Гам-Ковид-Вак-М». Соответствующие данные размещены в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
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«Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-Ковид-Вак-М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», — говорится в публикации.
Уточнятся, что в исследовании примут участие 2,2 тысячи пациентов.