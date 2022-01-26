Москва, , 13:40 — REGNUM По данным экспертов, дети в 2,5 раза чаще заражаются штаммом коронавируса «Омикрон» по сравнению с другими разновидностями SARS-CoV-2. Об этом 26 января заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего выступления на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.

Фото штамма Омикрон Центр «Вектор»

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"В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса «Омикрон» требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают «Омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса», — сказал он.

Также глава Минздрава РФ отметил, что из-за пандемии COVID-19 педиатрической службе необходимо адаптироваться к новым условиям.

«Сегодня оперативно разработаны и регулярно актуализируются подходы к ведению детей, как имеющих хроническую патологию, так и заболевших COVID-19. Организована работа детского федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра», — добавил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 12226 пациентов с COVID-19, также было выявлено 74 692 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.