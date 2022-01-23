Салехард, , 16:08 — REGNUM На Ямале детские сады, школы и колледжи временно закрывают для посещения. Об этом сообщает оперштаб.

Дистанционное обучение

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такое ограничение будет действовать до 6 февраля. Исключениями в колледжах являются выпускники, а в школах — учащиеся девятых, десятых и одиннадцатых классов.

В детсадах будут работать дежурные группы. Что касается школьников и студентов, то их переводят на дистанционное обучение.