Мурманск, , 16:28 — REGNUM В Мурманской области на фоне ухудшения эпидситуации частично приостановили оказание медицинской помощи. На паузу поставили, в том числе, диспансеризацию переболевших ковидом, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Для того, чтобы более качественно оказывать помощь заболевшим, временно приостанавливаются профосмотры детей и взрослых, диспансеризация, в том числе и углубленная для переболевших COVID-19. Это позволит освободить медработников для помощи пациентам с ОРВИ и ковидом», — говорится в сообщении штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области заболеваемость ковидом выросла почти на 60%.