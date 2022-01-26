Псков, , 12:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области госпитализировали с COVID-19 40 человек, что на 12 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 26 января сообщили в главном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Псковской области за минувшие сутки выявили 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на на восемь случаев больше, чем сутками ранее. Только в Пскове обнаружили за сутки 51 случай заражения коронавирусом. Статистика заболеваний COVID-19 продолжает нарастать в регионе.

От COVID-19 как основной причины за сутки скончались шесть человек, что на одного человека меньше, чем за 24 января. Статистика смертности всё также держится в регионе на уровне 5−7 смертей за сутки.

Отрицательный тест на коронавирус получили 114 ранее заразившихся пациента. Этот показатель на три человека меньше, чем сутками ранее.

За всё время действия пандемии в Псковской области зафиксировали 74 500 случаев заражений коронавирусом. От COVID-19 как основной причины скончались 1404 человека, а выздоровели — 69 882.

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