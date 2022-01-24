Пермь, , 09:13 — REGNUM В Перми чиновники совместно с силовиками провели рейд по кафе и барам, проверяя соблюдение антиковидных требований. Ночью проверили четыре развлекательных заведения, сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

Дискотека Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В трех барах и одном кафе выявлены нарушения. Все заведения продолжали работу после 23:00, для посетителей была организована дискотека. Возбуждены административные дела.

Стоит отметить, согласно «антиковидному» губернаторскому указу в период пандемия деятельность развлекательных заведений ограничена. Ночная работа находится под запретом. Весной 2020 года ответственность за правонарушения в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации ужесточили.