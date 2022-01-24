Кемерово, , 11:00 — REGNUM В Кемеровскую область поступило около двух тысяч доз «Спутника М» для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 24 января, сообщил заместитель председателя правительства региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

Вакцинация от коронавируса Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«Подчеркиваю: никакой обязательной вакцинации подростков нет, прививки будут ставить только на добровольной основе», — отметил Цигельник.

По официальным данным, в Кузбассе от коронавируса уже привито 1 118 613 человек — 67,7% от подлежащих вакцинации. Ревакцинацию прошёл 228 231 кузбассовец.

Читайте ранее в этом сюжете: Кузбасс готовится к вакцинации детей от коронавируса