Красногорск, , 14:56 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Раменском. Об этом 24 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 440. Следом за Раменским идет Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 376 человек. На третьем месте расположился Подольск, где COVID-19 диагностировали у 344 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 5980 новых случаев заражения коронавирусом.

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