Москва, , 11:40 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 12 226 пациентов с COVID-19, также было выявлено 74 692 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 11 315 801.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 657 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 328 105.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 099 937 человек вылечились от нового заболевания, 28 197 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 12 837 новых пациентов с COVID-19.