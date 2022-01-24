Оренбург, , 13:27 — REGNUM В Оренбургской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализаций с этим заболеванием. По данным оперштаба, на 24 января в больницах числится 381 человек, сутками ранее в COVID-центрах находилось 240 пациентов.

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Состояние 116 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 17 оренбуржцев, еще 226 человек получают кислородную поддержку.

За сутки в регионе выявили 539 заражений коронавирусом. По-прежнему идет увеличение показателя.

С конца марта 2020 года в Оренбуржье зафиксировано 111 872 случая заражения. Выздоровели 100 344 пациента. По причине COVID умерли 3572 человека, в том числе четверо за прошедшие сутки.

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