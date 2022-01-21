Москва, , 11:18 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 15 987 заражений коронавирусом. Об этом 21 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отметим, что показатель является максимальным за весь период пандемии. Предыдущий пик был зафиксирован накануне — 11 557 заражений коронавирусом.

Официальная статистика оперативного штаба за 21 января, которая могла бы подтвердить или опровергнуть данные источника, пока не опубликована.

Как сообщало ИА REGNUM, плюс распространения штамма коронавируса «Омикрон» заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе «Дельту», сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.