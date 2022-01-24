Красногорск, , 14:16 — REGNUM В Подмосковье существенно выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Об этом 24 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам чиновницы, подобное происходит на фоне резкого увеличения темпов распространения коронавируса. При этом власти региона уже предприняли ряд мер для борьбы с новой инфекцией.

«Готовность поликлиник с учетом колоссального роста нагрузки на первичное звено. Был принят ряд решений, чтобы успевать оказывать помощь всем нуждающимся. Количество выездных бригад — неделю назад было 800 бригад, а с сегодняшнего дня обслуживать на дому вызовы будет 1,5 тыс. бригад. Мы сделали режим неотложных кабинетов ежедневным — все поликлиники работают ежедневно с 08:00 до 20:00», — сказала Стригункова.

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