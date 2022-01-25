Элиста, , 11:59 — REGNUM В связи с тем, что штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы, в Калмыкии расширен коечный фонд и создан резерв лекарств. Однако это не единственные меры борьбы с COVID-19, уверен глава Калмыкии Бату Хасиков.

Работа из дома (сс) StartupStockPhotos

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«Мы подготовились и развернули дополнительные места для пациентов и сформировали запас лекарств. <…> Призываю работодателей активнее воспользоваться возможностью перевода сотрудников на дистанционный режим, чтобы минимизировать заболеваемость. Очень важно сейчас ответственнее относиться к здоровью близких и коллег. Нужны дисциплина и концентрация», — написал глава республики на своей странице в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии продлён режим коронавирусных ограничений до конца марта 2022 года. В связи с заметным ухудшением эпидемической ситуации принято решение закрыть на карантин все школы и детские сады, а также секции и кружки.

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