Уфа, , 14:16 — REGNUM Количество школьников в Уфе, заболевших COVID-19, составляет менее 1% от общего количества обучающихся. Об этом 25 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что с начала третей четверти в образовательных учреждениях Уфы возобновлен ежедневный мониторинг заболеваемости учеников и педагогов.

Так, согласно данным, число школьников, заболевших COVID-19, составляет менее 1% от общего количества обучающихся. При этом 7% учеников болеют гриппом и ОРВИ.

Отмечается, что в школах республики продолжают работу антиковидные инспектора, которые каждый день контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в поликлиники Башкирии направят ординаторов и студентов медуниверситета.