Магадан, , 04:05 — REGNUM В Магаданскую область 24 января доставили первую партию вакцины для детей от коронавируса «Спутник М».

Вакцина для детей «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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Иммунизацию могут пройти дети от 12 до 17 лет.

Пока поступило 240 доз двухкомпонентной вакцины.

Прививку детям от 12−15 лет проводят с согласия родителей, а с 15 лет достаточно желания ребёнка.

«Из-за того, что на данный момент детская вакцина поставляется в небольшом количестве, проводить иммунизацию мы будем в поликлиниках, но с увеличением поставок планируем и в школах. Первую партию вакцины распределили между Магаданом и городскими округами», — пояснил «Магаданской правде» министр здравоохранения и демографической политики Колымы Иван Горбачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая партия «вакцины для подростков» под названием «Спутник М», разработанная в центре имени Гамалеи, поступила в Санкт-Петербург.