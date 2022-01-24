Брянск, , 11:35 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник М» поступила 23 января в Брянскую область, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

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Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Всего регион получил 720 доз «Спутника М», каждой их которых присвоен уникальный цифровой код — он вводится в электронную систему пациента для получения им сведений о вакцинации.

«Дети до 15 лет прививаются с согласия родителей или законных представителей. С 15 лет решение о вакцинации дети принимают самостоятельно, согласия родителей или законных представителей не требуется», — напомнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области подтвержден 100 631 случай заражения коронавирусом, выздоровели 95 815 человек, скончались от осложнений 3 129 пациентов.