Самара, , 09:13 — REGNUM Приостановить работу пунктов тестирования на COVID-19 в общественных местах решили в Самарской области. Об этом 24 января сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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Такое решение было принято из-за увеличения количества пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19.

Ранее в этих пунктах могли пройти тестирование жители, которые не имели признаков заболевания.

«В настоящее время экспресс-тесты используются в работе мобильных медицинских бригад, которые оказывают помощь взрослым и детям на дому, а также в поликлиниках в фильтрах для своевременной постановки диагноза и организации лечения», — сообщает пресс-служба.

Медики напоминают, что при наличии симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать медицинского работника из поликлиники.