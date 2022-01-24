Москва, , 12:29 — REGNUM Общественность Тюменской области адекватно отреагировала на усиление противоэпидемических мер безопасности. Об этом 24 января заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Люди с пониманием относятся к ситуации, к тем ограничениям, которые сегодня действуют» — заявил Моор.

«Мы также рекомендовали всем перевести 30%, а по возможности и больше, в зависимости, конечно, от технологического процесса, на дистанционный режим работы», — указал он.