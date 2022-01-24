Ижевск, , 11:22 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 24 января прививку от коронавируса сделали 681 055 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получил 533 685 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 22 и 23 января, вакцинировались 611 жителей республики. 369 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 113 человек. За указанный период ревакцинировались 89 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 января провели 2 390 958 исследований для выявления заражения коронавирусом. Тесты сдали 2 271 918 жителей республики.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 7406 тестов на коронавирус, обследовав 6816 человек. Накануне было выполнено 6910 исследований.

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