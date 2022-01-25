Раменское, Московская область, , 16:39 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Раменском. Об этом 25 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 410. Следом за Раменским идет Сергием Посад, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 364 человек. На третьем месте расположилось Пушкино, где COVID-19 диагностировали у 363 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 5769 новых случаев заражения коронавирусом.

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