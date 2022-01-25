Курск, 25 января 2022, 12:17 — REGNUM В Курской области корпус областного противотуберкулезного диспансера перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Лечебный корпус № 2 отремонтировали и укомплектовали оборудованием. Корпус рассчитан на 100 мест, 24 из которых реанимационные. К каждой койке подведен кислород. Установлено два кислородных газификатора. На ремонт было направлено около 74 млн рублей, на сумму более 106 млн рублей закупили оборудование: 24 аппарата ИВЛ, мониторы, инфузоматы, два переносных рентгена, два аппарата УЗИ и функциональные кровати.
Решение о перепрофилировании этого корпуса было принято в октябре, когда количество пациентов с коронавирусом достигло максимальных значений.
Корпус, в котором будут лечить пациентов с коронавирусом, отделён от других зданий, так что потоки пациентов не будут пересекаться.