Нарьян-Мар, , 16:17 — REGNUM В Ненецком автономном округе выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Фото штамма Омикрон Центр «Вектор»

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"Штамм «Омикрон» зашёл в наш округ. Начали болеть дети. Ситуация в городе (Нарьян-Маре — ред.) и поселке Искателей напряженная, поэтому в ходе оперштаба было решено перевести учеников школ, СПО и допобразования на онлайн-обучение до 3 февраля. Как отец я против дистанта! Но сегодня это вынужденная мера. Если мы сейчас не уйдём на такой формат — у нас некому будет учиться и учить. Дал поручение проработать вопрос о возможности перевода на «удаленку» родителей школьников», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 74 692 случая COVID-19.