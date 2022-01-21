Москва, , 13:01 — REGNUM В Москве за последние сутки выявили 15 987 заражений коронавирусом, сообщили 21 января в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатель является максимальным за всё время заражений вирусом. Днём ранее обнаружили 11 557 носителей вируса, что также являлось самым высоким значением. За весь период в столице выявили 2 140 914 заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 49 513 заражений коронавирусом, что является абсолютным максимумом за пандемию.