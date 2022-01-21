Вологда, 21 января 2022, 12:50 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались пять человек, всего с начала пандемии — 3121, сообщает оперштаб.
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По данным штаба, за сутки в регионе выявили 192 носителей коронавируса, общее число случаев заражения инфекцией достигло 102 209.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области коронавирус выявили у группы иностранных рабочих.