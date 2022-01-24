Кемерово, , 06:04 — REGNUM В Кемеровской области в ближайшее время начнут вакцинировать от коронавируса детей от 12 до 17 лет. Вакцина в количестве 1920 доз поступит в начале недели. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Прививать детей будут с письменного согласия родителей или законных представителей. Дети старше 15 лет могут оформить согласие уже самостоятельно.

«Только при наличии этих документов мы можем приступить к осмотру пациента перед вакцинацией, и в случае отсутствия противопоказаний мы осуществим проведение вакцинации», — приводит сайт Vse42.ru комментарий главного областного педиатра Натальи Лячиной.

Делать прививки на первоначальном этапе планируется в поликлиниках.