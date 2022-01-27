Воронеж, , 09:26 — REGNUM В Воронежской области за неделю выросла заболеваемость COVID-19, при этом подавляющее большинство пациентов проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам заседания регионального оперативного штаба 26 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации, которую привёл главный санитарный врач области Игорь Механтьев, за прошедшую неделю показатель ковид-заболеваемости вырос до 176 на 100 тыс. населения. При этом, отметил руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин, 86% болеющих лечатся вне больниц — амбулаторно.

На 26 января в ковид-стационарах Воронежской области находятся 1 471 человек, в случае необходимости в регионе готовы развернуть до 8,8 тыс. коек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 26 января федеральный оперативный штаб сообщил о 159 госпитализированных с ковидом воронежцев за сутки, днем ранее число госпитализированных составило 142 человека.