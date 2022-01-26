Волгоград, 26 января 2022, 14:57 — REGNUM Не требовать больничные листы у сотрудников в первые три дня болезни с симптомами лёгкой простуды предложил работодателям 26 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Это позволит разгрузить амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации региона.
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По данным облздрава, за последние несколько дней в пять раз увеличился поток пациентов к терапевтам на фоне роста заболеваемостью коронавирусом и сезонными ОРВИ. При этом волгоградцы с лёгким течением болезни вынуждены приходить в поликлиники для открытия больничных листов «из-за страха потерять работу».
Предложение рассмотрят на трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и окончательно утвердят на ближайшем оперштабе.
Пиковые нагрузки ОРВИ в регионе прогнозируют в феврале-марте 2022 года.