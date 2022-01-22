Элиста, , 13:20 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 125 заражений коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 22 января. Для сравнения: днём ранее положительный результат ПЦР-теста на коронавирус получили 97 человек.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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Лечение в условиях стационаров получают 216 пациентов с коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся восемь человек. 1 156 жителей Калмыкии соблюдают режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 34 620 заражений коронавирусом. Выздоровели 32 863 пациентов.

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