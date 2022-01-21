Салехард, 21 января 2022, 13:21 — REGNUM На Ямале зафиксирован рекордный прирост числа суточных заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
Rosminzdrav.ru

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По словам Бучковой, большой скачок количества заразившихся за сутки связан с распространением нового штамма «Омикрон».

"Кроме того, мы продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции — на Ямале проводим тотальное тестирование всех, у кого есть признаки простудных заболеваний. Это позволяет нам видеть реальное число болеющих, в том числе бессимптомно, и принимать адекватные меры по профилактике распространения инфекции», — отметила Татьяна Бучкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале за сутки к 21 января выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом, 25 из них зафиксировано у вахтовых работников. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 131.

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