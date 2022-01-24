Волгоград, , 12:36 — REGNUM Региональные надбавки сотрудникам поликлиник и службы скорой помощи, занятым в борьбе с COVID-19, установят в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 24 января в региональном оперативном штабе.

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По данным властей, в области ежедневная заболеваемость COVID-19 более чем в два раза превышает показатели прошлой недели. Как отметил губернатор Андрей Бочаров, более половины выявленных случаев заболевания вызваны новым штаммом «Омикрон».

"В связи с объективным увеличением нагрузки на амбулаторное звено и службу скорой медицинской помощи в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки поручаю: ввести в действие с 1 февраля текущего года на период прогнозируемых пиковых нагрузок региональные надбавки за высокую интенсивность работы медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе скорой медицинской помощи», — сказал на оперативном совещании глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе идёт работа по поэтапному развёртыванию новых инфекционных коек до 10 тысяч мест, формируется запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

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