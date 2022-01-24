Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM Более чем у 170 жителей Ростовской области подтверждён штамм коронавируса «Омикрон». Большинство заразившихся — взрослые люди, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба 24 января руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Фото штамма Омикрон Центр «Вектор»

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По его словам, распространяется «Омикрон» стремительно. Уже заразились 173 человека, среди них — 108 жителей Ростова-на-Дону. В настоящее время в перечень территорий, где циркулирует штамм «Омикрон», включен 28 муниципальных образований Ростовской области.

Ковалёв особо подчеркнул, что ухудшение эпидемической обстановки связано с пренебрежительным отношением к соблюдению санитарных требований.