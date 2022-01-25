Пермь, , 08:29 — REGNUM В Пермском крае с 25 января во всех поликлиниках начинают работать амбулаторные центры диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (АКДЦ). Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Центры размещаются в специально выделенных «красных зонах», организованных в различных филиалах поликлиник или районных больниц для разделения потоков пациентов с признаками ОРВИ. Пациенты «красной» и «зеленой» зон пересекаться не будут. Жители с симптомами заболевания для получения помощи смогут самостоятельно приходить в амбулаторныеCOVID-центры.

В Прикамье эпидситуация усложняется. Заболеваемость COVID-19 резко возросла. Из-за этого перестраивается система оказания помощи жителям с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус с учетом тяжести их состояния.

С 25 января, в связи со сложной эпидемической обстановкой, в соответствии с решением оперштаба и по приказу министра здравоохранения Пермского края в поликлиниках региона приостановлено оказание плановой медицинской помощи.