Магас, , 08:46 — REGNUM В Ингушетии школьников отправят на внеплановые каникулы. Из-за роста заболеваемости и угрозы распространения штамма «Омикрон» решено перенести весенние каникулы на конец января, сообщили 25 января в пресс-службе главы и правительства региона. Такие меры приняты на основании рекомендации оперативного штаба в связи с высоким риском развития заболевания у детей.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Каникулярный период для школьников Ингушетии перенесен с 25 января по 2 февраля, вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля 2022 года», — говорится в сообщении минобра.

Помимо этого, на дистанционный режим обучения до конца текущей недели переведены студенты средних специальных образовательных учреждений. Ограничена работа детских садов. Они будут принимать в дежурные группы только тех детей, родители которых не могут их оставить дома из-за своей работы.

В Ингушетии к 24 января общее число заболевших достигло 30 329 человек, из них выздоровело 28 134 пациента, смертельных случаев — 499.