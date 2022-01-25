Орел, , 12:47 — REGNUM Более двух тысяч ковидных коек готовы развернуть в медицинских учреждениях Орловской области в случае осложнения ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации заместитель председателя правительства Орловской области Татьяны Крымовой, в настоящее время в стационарах региона развернута 1 571 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией, свободны из них 397 коек. В настоящее время, по ее словам, есть возможность развернуть 1993 койки для госпитализации пациентов с COVID-19, а в случае ухудшения эпидобстановки и повышения темпов госпитализации в Орловской области может быть развернуто 2 643 койки.

«Несмотря на высокие темпы заболеваемости, темпы госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией не высоки», — пояснила Татьяна Крымова.

Как пояснила Крымова, основная нагрузка сегодня ложится на амбулатории и службу скорой медицинской помощи — за последние сутки в скорую обратились 697 человек, 587 — вызвали врача на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января орловские власти сообщили о прекращении планового медицинского приёма в поликлиниках и больницах, в том числе детских. При этом жители Орловской области в соцсетях жалуются, что даже с высокой температурой вызвать врача на дом очень сложно.